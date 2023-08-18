«Множественные рубленые раны»: в Томской области нашли труп мужчины

В Асиновском районе Томской области на берегу реки Яя обнаружили труп мужчины. В пресс-службе СК по Томской области сообщили, что у погибшего было множество рубленых ран в области головы. Благодаря совместной работе следователей и полицейских были установлены три жителя района, которые могут быть причастны к убийству.

«Они дали признательные показания», - уточнили в СК Томской области.

Подозреваемые рассказали, что ни вместе с убитым долго распивали спиртные напитки, а потом возник конфликт. Они совместно нанесли приятелю множество ран, в том числе топором. Потом перетащили его к берегу реки Яя и оставили там. В результате потерпевший умер от ран.

Против трех соучастников возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи подали материалы в суд, чтобы заключить их под стражу. Расследование продолжается, установлено, что подозреваемые могут быть причастны к преступлению против еще одного жителя Асино.

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