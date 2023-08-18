«Более 50 опор освещения»: под Томском ремонтируют уличное освещение

На всех опорах есть современных экономичные светильники. Фото: Горсети

В Богашево Томского района устанавливают новые опоры уличного освещения. Как сообщили в Горсетях, всего будет установлено 53 опоры, а еще сотрудники предприятия протянут около двух километров специального провода. Работы ведутся уже вторую неделю, их выполняют две бригады.

«Это существенно изменит ситуацию с освещением в селе, улучшит не только внешний облик, но и безопасность территории», - заверили в Горсетях.

На всех опорах есть современных экономичные светильники. Завершить установку опор планируют к началу нового учебного года.

Ранее администрация Томского района сообщила о решении выкупить котельную в селе Богашево.