В Зырянском районе после вмешательства прокуратуры отремонтировали водопровод

Главе поселения внесли представление, а также возбудили дело об административном правонарушении. Фото: Сиб.фм

Жительница Зырянского района обратилась в прокуратуру с жалобой на проблемы с водой сразу на нескольких улицах районного центра. В пресс-службе облпрокуратуры уточнили, что речь шла про улицы Зеленая, Сибирская, Учебная и Березовая.

«Установлено, что техническое состояние водонапорной башни не обеспечивает необходимый напор воды», - прокомментировали в ведомстве.

Главе поселения внесли представление, а также возбудили дело об административном правонарушении. После этого в Зырянском капитально отремонтировали около 400 метров водопровода, благодаря чему 300 сельчан обеспечены водой.

Ранее сообщалось, что котельную в Богашево выкупит Томский район.