Солнечная погода до +20 градусов ожидает жителей Томска на выходных

Фото: Дарья Черникова

Предстоящие выходные порадуют томией солнечной и теплой погодой. Столбики термометров в субботу и воскресенье поднимутся до +22 градусов.

По данным томского гидрометцентра, в субботу, 19 августа, в Томске ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не будет, днем пройдет небольшой дождь, утром местами туман. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью прогнозируют +8…+10°С, днем потеплеет до +18…+20°С.

В воскресенье, 20 августа, существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +11...+13 °С, а днем - +20…+22°С.

В Томской области в субботу будет облачная погода с прояснениями. Местами небольшие дожди, утром местами туманы. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Ночью ожидается до +3…+8°С, местами до +13°С, днем - +15…+20 °С, местами до +25°С.

В воскресенье в регионе местами возможны кратковременные дожди, грозы. Порывы юго-западного ветра будут достигать 13 метров в секунду. Ночью синоптики обещают +7...+12 °С, днем +17...+22 °С.