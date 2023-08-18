Многие жители региона делают с урожая соления и консервы Фото: Андрей АБРАМОВ

В Томской области в 2022 году фермеры собрали более 50 тонн овощей. больше всего собрано капусты, моркови и томатов, сообщают аналитики Томскстата.

«В прошлом году в теплицах, с грядок и полей Томской области собрали 51,1 тысячи тонн овощей. Этого хватит, чтобы заполнить 752 железнодорожных грузовых вагона», — рассказали статисты.

Больше всего собрано капусты — 13,1 тысячи тонн, моркови — 8,4 тысячи тонн и томатов — 6,6 тысячи тонн.

Многие жители региона делают с урожая соления и консервы. В среднем один житель области за 2022 год съел 15 килограмм консервированных, маринованных, соленых и переработанных овощей.

Сельчане едят разносолы чаще городских жителей. Так, за год один житель села съел 23 килограмма овощных солений и консервов. Это в 2 раза больше, чем в городе.