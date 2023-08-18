В поликлиниках Томска откроют кабинеты для оформления справок детям

Кабинеты будут работать по предварительной записи с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 21 августа по 22 сентября во всех детских поликлиниках Томска будут работать специальные кабинеты, где можно будет оформить справки детям. В пресс-службе администрации Томской области рассказали, что здесь можно будет получить справки о состоянии здоровья для допуска в школы, детские сады, секции, об эпидемиологическом окружении и карантине.

«Кабинеты будут работать по предварительной записи с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Такие кабинеты решили открыть, потому что перед началом нового учебного года и в первые его недели потребность в справках очень высока. Перед тем, как выдать справку, ребенка осматривают, и если вдруг найдутся отклонения, дадут направление на допобследование.

Записать для получения справки можно в детской поликлинике по месту прикрепления. На приеме нужно иметь свидетельство о рождении или паспорт ребенка, его полис.