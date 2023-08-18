На благоустройство двух лагерей в Томской области направят более 53 млн рублей

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Более 53 млн рублей получит Томская область из федерального бюджета для благоустройства двух детских лагерей «Огонек» и «Березка». Об этом сообщили в администрации региона.

Томская область стала победителем в отборе субъектов на предоставление в 2024 году субсидии из федерального бюджета на благоустройство быстровозводимых конструкций в стационарных организациях отдыха и оздоровления.

«Регион получит федеральную субсидию в размере 53,2 млн рублей. При этом общая стоимость проекта составит порядка 95 млн рублей, с учетом предполагаемого софинансирования из областного бюджета и вложений муниципальных образований», — говорится в сообщении.

В рамках проекта в детском лагере «Огонёк» в селе Богашево и северском лагере «Берёзка» в 2024 году планирует возвести и оборудовать два новых благоустроенных модульных жилых корпуса, рассчитанных на 50 детей. Также планируется обустроить прилегающую территорию.