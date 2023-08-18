«Смена собственника»: котельную в Богашево приобретет Томский район

Власти заверили, что процедура выкупа уже проводится Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Томского района прокомментировали ситуацию вокруг котельной в селе Богашево. Напомним, что ранее томское УФАС возбудило дело на ТЭП Богашево за попытку закрыть единственную котельную, которая снабжает теплом жителей микрорайона «Новостройка». В Telegram-канале Томского района опубликован комментарий и.о. главы Андрея Масловского на эту тему.

«Администрация Томского района приняла решение о приобретении объекта в муниципальную собственность», - говорится в сообщении.

Власти заверили, что процедура выкупа уже ведется, а в новом отопительном сезоне эксплуатировать котельную будет уже муниципальное предприятие. Обещают, что эти действия не отразятся на подаче тепло жителям Богашево.

Также в сообщении говорится, что в Богашево работают две организации, которые подают в дома тепло. При этом систем теплоснабжения насчитывается три: две работают на угле и одна – на газу. Спорная ситуация возникла вокруг газовой котельной: «ТЭП Богашево» объявило о том, что она работает в убыток.