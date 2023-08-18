Кандидат в мэры Томска Ольга Киргинцева проводит платные встречи с избирателями

Фото со страницы во "ВКонтакте" Ольги Киргинцевой

Кандидат в мэры Томска Ольга Киргинцева организовывает платные встречи с избирателями. Такая информация была опубликована на ее странице во «ВКонтакте».

Генеральный директор ООО «Финансовая защита» Ольга Киргинцева подала документы на участие в конкурсном отборе на пост мэра Томска. В открытых источниках о кандидате мало информации. Отметим, что предвыборную программу томичка не публиковала.

Известно, что через свое агенство освобождает от долгов физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На своей странице в социальной сети Киргинцева анонсировала платную встречу с избирателями, на которой пройдут дебаты кандидатов. Стоимость такого мероприятия до воскресенья — 500 рублей, в воскресенье — 1000 рублей, а в понедельник — 2000 рублей.

Участникам встречи обещают фотозону, модные нетворки и кейтеринг и другое.

Напомним, что на пост мэра Томска претендуют восемь кандидатов, четверо из них представили свои предвыборные программы. Участники будут допущены до голосования после проведения конкурсной комиссии, которая состоится 22 августа в 10:00.

Из восьми желающих побороться за должность градоначальника, эксперты выберут не менее двух человек. Отобранные комиссией кандидаты будут представлены для голосования на заседании гордумы 5 сентября.