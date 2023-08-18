«Хотел заработать»: томич набрал кредитов и перевел пять миллионов аферистам

Томич оформил несколько займов, в том числе под залог машины, занял деньги у родственников и знакомых Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Житель Молчаново Томской области хотел заработать на инвестициях и стал жертвой аферистов. В пресс-службе ГУ МВД России по Томской области рассказали, что ему позвонили с незнакомого номера и предложили «дополнительный заработок». Томич заинтересовался этим, оформил несколько займов, в том числе под залог машины, занял деньги у родственников и знакомых.

«Менее чем за два месяца он перевел мошенникам более пяти миллионов рублей», - уточнили в полиции.

После этого мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее Томское УФАС возбудило дело на ТЭП Богашево за попытку закрыть единственную котельную.