«Хотел заработать»: томич набрал кредитов и перевел пять миллионов аферистам

Томич оформил несколько займов, в том числе под залог машины, занял деньги у родственников и знакомых
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Житель Молчаново Томской области хотел заработать на инвестициях и стал жертвой аферистов. В пресс-службе ГУ МВД России по Томской области рассказали, что ему позвонили с незнакомого номера и предложили «дополнительный заработок». Томич заинтересовался этим, оформил несколько займов, в том числе под залог машины, занял деньги у родственников и знакомых.
«Менее чем за два месяца он перевел мошенникам более пяти миллионов рублей», - уточнили в полиции.
После этого мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее Томское УФАС возбудило дело на ТЭП Богашево за попытку закрыть единственную котельную.