В Томской области заработал чат-бот по вопросам службы по контракту

Фото: Наталья Качановская/ АиФ-Томск

В Томской области в мессенджере «Телеграм» создан чат-бот «Контрактная служба 70», который рассказывает о поступлении на службу по контракту, рассказали в администрации региона.

«Чат-бот «Контрактная служба 70» расскажет жителям Томской области о том, кто может стать контрактником, как поступить на службу, какие документы необходимо представить, где пройти медицинскую комиссию, на какой срок можно заключить контракт», — говорится в сообщении.

Также в нем можно узнать информацию о выплатах при подписании контракта, и мерах соцподдержки для военнослужащих по контракту и членов их семей.

В чат-боте томичи смогут задать вопросы, а также уточнить условия и требования для поступления на военную службу по контракту. Чтобы связаться с представителями Минобороны России, необходимо нажать кнопку «Записаться» и указать свои контакты.

Для запуска чат-бота необходимо перейти по ссылке и нажать «Старт» в нижней части диалога.