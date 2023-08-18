Схема движения автобуса №9 изменится в Томске из-за прокладки сетей

Фото: Ксения Высотина

В Томске с 19 до 22 августа из-за прокладки сетей изменится схема движения автобуса №8/9 на участке Олега Кошевого, сообщили в мэрии.

Схема движения изменится на участке улицы Олега Кошевого от улицы Сибирская до улицы Алтайская с 10:00 19 августа до 22:00 22 августа. Это связано с прокладкой сетей к строящемуся многоквартирному дому.

В это время автобусы в направлении маршрута №9 будут двигаться по схеме: улица Сибирская, улица Льва Толстого, проспект Фрунзе и далее по маршруту.

Остальной транспорт на этом участке будет двигаться по временным дорожным знакам.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.