В Северске 20 августа пройдет автопробег в поддержку солдат на СВО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области в закрытом городе Северск 20 августа пройдет автопробег в поддержку солдат на СВО. Построение колонны автомобилей начнется в 9:00 по ул. Комсомольской, сообщили в Народном фронте журналисту "КП-Томск".

"В воскресенье, 20 августа, Народный фронт проведет в Северске автопробег в поддержку военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции. Мероприятие проводится в рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации при поддержке Управления молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск и Администрации города", - говорится в сообщении.

Отметим, что главная задача автопробега – повышение уровня патриотизма, популяризация государственных символов Российской Федерации. Для автопробега приветствуется наличие флага России на флагштоке. Также по желанию можно использовать флаги рода войск.

В целях поддержки участников СВО организаторы мероприятия предлагают участникам разместить на лобовом стекле своего автомобиля со стороны пассажира позывной бойца: сына, мужа, брата, отца, родственника, друга, знакомого.

Старт автопробега в 10:00. Маршрут: по проспекту Коммунистическому:

• от пересечения с ул. Комсомольской до пересечения с ул. Восточной, по ул. Восточная

• от пересечения с проспектом Коммунистическим до пересечения с ул. Калинина по ул. Калинина от пересечения с ул. Восточной до пересечения с ул. Лесной, по ул. Лесной

• до пересечения с ул. Комсомольской по ул. Комсомольской до пересечения с ул. Ленина

• по ул. Ленина до автостоянки по ул. Ленина, 90.

По вопросам участия и регистрации на автопробег необходимо обращаться по тел. 8-952-156-11-40 (Ольга Огнева, активист Народного фронта) или направлять заявки в свободной форме на электронную почту исполкома Народного фронта: 70region@onf.ru.