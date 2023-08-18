В Томском районе изменится схема движения в дни «Праздника топора»

Фото: Ксения Высотина

В Томском районе в дни «Праздника топора» с 18 по 20 августа изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в обладминистрации.

«Временная схема будет действовать с 14:00 18 августа до 22:00 20 августа. Движение автотранспорта через село Зоркальцево будет односторонним по направлению от кольцевой развязки до пересечения улиц Мира и Солнечной, затем по направлению к Шегарскому тракту (гостиничному комплексу «Странник»)», — говорится в сообщении.

Двустороннее движение будет действовать на Шегарском тракте, на улице Трактовой в Зоркальцеве.

Для участников «Праздника топора» организованы две автостоянки — на Шегарском тракте у входа в парк «Околица» и на подъезде к Зоркальцеву со стороны транспортного кольца.

Временное ограничение движения не распространятся на экстренные оперативные службы.