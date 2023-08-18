В Томске из-за дождей приостановили укладку асфальта на дорогах

В Томске плаинруют завершить ремонт дорог в срок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске ремонт дорог в рамках нацпроекта выполнен на 85% несмотря на дождливую погоду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент дорожной деятельности и благоустройства.

«На прошедших выходных, пока стояла теплая погода, дорожники успели обустроить порядка 900 квадратных метров выравнивающего слоя на улице Беринга и почти 7200 квадратных метров верхнего», — говорится в сообщении.

Еще более 10 тысяч квадратных метров финишного покрытия уложили на улице Красноармейской.

В департаменте рассказали, что в настоящее время из-за дождливой погоды укладка асфальта приостановлена. Однако продолжается укладка плитки на тротуарах, подготовка полотна, уборка стройматериалов, обустройство газонов и прочее. Все работы обещают завершить в срок.

Напомним, всего в 2023 году в Томске планируется отремонтировать семь участков общей площадью 153 тысячи квадратных метров. На эти цели предусмотрено потратят почти 900 млн рублей, из них более 300 млн из городского бюджета, оставшаяся часть из областного.