Власти ищут авиаперевозчика на субсидируемые рейсы из Томска в Омск и Иркутск

Рейсы из Томска в Омск и Иркутск будут субсидируемыми Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Томской области ищут аваипервозчиков на выполнение субсидируемых авиарейсов по направлениям Томск — Омск и Томск — Иркутск. Информация об это опубликована на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

В документах говорится, что Томская область будет возмещать авиаперевозчикам часть затрат на выполнение рейсов.

Отбор заявок планируют провести за 30 календарных дней. Подача заявок стартует 21 августа 2023 года с 9 утра. Заявки на участие будут принимать до 19 сентябрях 18 часов.

Рейсы из Томска в Омск и Иркутск будут выполняться с 21 августа по 31 декабря 2023 года два раза в неделю.

Напомним, ранее стало известно, что Росавиация внесла в список субсидируемых региональных маршрутов рейс авиакомпании «ЮВТ-Аэро» Томск — Омск. Перелеты до ближайшего региона могут начать осуществляться с августа по декабрь.

На сегодняшний день полеты из Томска в Омск и Иркутск не выполняются.