«Не справилась с управлением»: в Томске произошло ДТП на Иркутском тракте

Выяснилось, что женщина-водитель был пьяна Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске на перекрестке Иркутского тракта и улицы Лазарева, произошло ДТП. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Томской области, авария случилась 16 августа примерно в 23.10. Автомобиль Toyota Corolla врезался в опоры светофоров.

«По предварительным данным женщина-водитель 1985 года рождения не справилась с управлением», - рассказали о подробностях происшествия в полиции.

Выяснилось, что женщина-водитель был пьяна. В ее отношении составили административные материалы.

Ранее в Томске бывший полицейский получил три года колонии за смерть мотоциклиста в ДТП.