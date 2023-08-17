Жителя Томской области оштрафовали на 3000 за оскорбление коллеги

За оскорбление на 49-летнего мужчину завели административное дело. Фото: Сиб.фм

Жителю Кожевниковского района Томской области выписали штраф за оскорбление коллеги. В пресс-службе прокуратуры Томской области рассказали, что в феврале один работник местного сельхозпредприятия сделал замечание второму за то, что тот распивал алкоголь на рабочем месте.

«В ответ на упрек мужчина в присутствии других сотрудников предприятия высказал в его адрес оскорбления в грубой нецензурной форме», - уточнили в прокуратуре.

За оскорбление на 49-летнего мужчину завели административное дело, а мировой судья выписал ему штраф 3000 рублей. Судебный акт уже вступил в законную силу.

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