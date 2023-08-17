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НовостиОбщество17 августа 2023 13:29

В Томске предложили регионам устанавливать сроки продажи алкоголя

Томские депутаты предлагают внести изменения в ограничения продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Александра Тайбатрова
Сейчас регионы могут только полностью запрещать продажу алкоголя в общепите

Сейчас регионы могут только полностью запрещать продажу алкоголя в общепите

Фото: Евгения ГУСЕВА

Томские депутаты предложили направить в Госдуму предложение, согласно которому регионы сами бы устанавливали сроки продажи алкоголя в кафе, которые находятся в жилых домах. Эту тему обсудили на заседании комитета о экономической политике и комиссии по промышленности и предпринимательству Законодательной думы региона.

Сейчас регионы могут только полностью запрещать продажу алкоголя в общепите или ограничивать площадь таких точек. А вот сроки их работы устанавливают на федеральном уровне.

«К депутатам регулярно поступают обращения от жителей многоквартирных домов с жалобами на шум от ночной работы заведений общественного питания и продажу в них алкоголя по ночам», - отметили в пресс-службе думы.

С таким же предложением уже выступили около 20 регионов. Отправлять ли обращение в Госдуму от Томской области, депутаты решат 24 августа.