«Так себе и ну такое»: лекцию о разговорном русском проведут в Томске

Место проведения – «Точка кипения» на проспекте Ленина, 26, начало – в 18.00 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске 18 августа состоится лекция «Так себе и ну такое: о некоторых способах выражения оценки в русском языке». Место проведения – «Точка кипения» на проспекте Ленина, 26, начало – в 18.00. Проведет лекцию доцент НГУ, кандидат филологических наук, член Филологического совета Тотального диктанта Марина Шпильман.

Организаторы обещают, что участники лекции узнают, как разговорный язык может быть результатом научных исследований.

Для участия в лекции нужно предварительно зарегистрироваться.

Напомним, что в честь юбилея Светлого запустили конкурс на символ поселка.