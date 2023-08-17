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НовостиОбщество17 августа 2023 12:10

«Так себе и ну такое»: лекцию о разговорном русском проведут в Томске

Эксперт «Тотального диктанта» расскажет томичам о выражении оценки в языке
Александра Тайбатрова
Место проведения – «Точка кипения» на проспекте Ленина, 26, начало – в 18.00

Место проведения – «Точка кипения» на проспекте Ленина, 26, начало – в 18.00

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске 18 августа состоится лекция «Так себе и ну такое: о некоторых способах выражения оценки в русском языке». Место проведения – «Точка кипения» на проспекте Ленина, 26, начало – в 18.00. Проведет лекцию доцент НГУ, кандидат филологических наук, член Филологического совета Тотального диктанта Марина Шпильман.

Организаторы обещают, что участники лекции узнают, как разговорный язык может быть результатом научных исследований.

Для участия в лекции нужно предварительно зарегистрироваться.

Напомним, что в честь юбилея Светлого запустили конкурс на символ поселка.