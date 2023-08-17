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НовостиОбщество17 августа 2023 11:25

Между домами на улице Говорова сделают ямочный ремонт

Ямы во внутриквартальном проезде на улице Говорова в Томске отремонтируют
Александра Тайбатрова
Ямочный ремонт проведут между домами №46 и №48

Ямочный ремонт проведут между домами №46 и №48

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На улице Говорова, между домами №46 и №48, проведут ямочный ремонт. В мэрии Томска рассказали, что это решение приняли по результатам обхода в Ленинском районе.

«Цель ямочного ремонта – быстро устранить локальные дефекты и обеспечить безопасность проезда машин и прохода людей», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Еще несколько решений касательно улицы Говорова озвучили в мэрии. Возле двух домов обещают покосить траву и убрать мусор. Поговорят с владельцами торговых точек о содержании территории. Также районная администрация обещает проверить границы участка, на котором находится шиномонтаж.

Напомним, что асфальтирование Коммунального моста начнут, когда наладится погода.