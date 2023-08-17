«Рисунок и аппликация»: в томском поселке «Светлый» выберут символ

Конкурс проводится по номинациям «Рисунок», «Аппликация» Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году томскому поселку Светлый исполняется 45 лет, и в честь этого местный дом культуры проводит конкурс «Символ нашего поселка». Прием работ начался 16 августа и продлится до 14 сентября. С 15 о 19 сентября будут подводить итоги конкурса, а 30 сентября объявят победителей.

«Конкурс проводится по номинациям «Рисунок», «Аппликация», - рассказывают организаторы.

Конкурс проводится в четырех возрастных категориях. Победителям обещают ценные призы. Форму заявки и другие документы можно найти в сообществе «Дом культуры пос. Светлый» во ВКонтакте.