Пьяный водитель ВАЗ сбил 58-летнюю женщину в Стрежевом

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В Стрежевом 16 августа пьяный водитель автомобиля ВАЗ сбил 58-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлена в больницу, сообщили в УМВД по Томской области.

Авария произошла 16 августа около 17 часов на подъездной дороге к садовому товариществу «Ветеран», в районе дома по улице Северо-Восточный проезд, 74.

«Автомобилем ВАЗ-21150 совершен наезд на пешехода. По предварительной информации, при начале движения, 34-летний мужчина-водитель не убедился в безопасности и допустил наезд на проходящую мимо женщину», — говорится в сообщении.

В результате ДТП 58-летняя женщина с травмами доставлена в больницу.

В полиции уточнили, что водитель не имел права, кроме того он управлял автомобилем в состоянии опьянения. Ранее его дважды привлекали к уголовной ответственности за подобные правонарушения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.