Более 32 тысяч заявлений приняли колледжи и техникумы Томской области

В этом году в учреждениях СПО было открыто чуть больше 7000 бюджетных очных мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Колледжи и техникумы Томской области завершили прием на очное обучение, сообщается на сайте обладминистрации. В этом году в учреждениях СПО было открыто чуть больше 7000 бюджетных очных мест, и на них подали более 32 тысяч заявлений от 23,8 тысяч абитуриентов.

«Это на 63 % больше по сравнению с прошлым годом», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Самый большой конкурс был на специальность «Сетевое и системное администрирование» - больше 17 человек на место. Также популярными профессиями в техникумах и колледжах оказались «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Информационные системы и программирование» - конкурс на них превысил 16 человек на место.

Большинство абитуриентов – 85% - из Томской области. Также в томские техникумы и колледжи подали заявления молодые люди из Кемеровской, Новосибирской, Омской, Ленинградской областей, Тывы, Бурятии, Красноярского края, стран СНГ.