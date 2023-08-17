Жители Стрежевого вновь стоят в пробках на границе с ХМАО из-за проверок ГИБДД

Фото: страница ВКонтакте Максима Дягилева

Жители Стрежевого снова стоят пробках на границе с Ханты-Мансийским автономным округом из-за проверок ГИБДД. Из-за этого жители вынуждены опаздывать на прием в больницу. Об этом сообщается в телеграм-канале мэра города Валерия Дениченко.

По словам очевидцев, всех стрежевчан останавливают для проверки документов на мосту через реку Вах. Кроме того, пассажиров заставляют записывать паспортные данные.

«На сегодняшний день и с очень частой периодичностью на мосту соединяющем нас по сути с миром выставляется блок пост, где жителей следующих из Стрежевого тормозят поголовно, проверяют документы, записывают данные паспорта, водительского удостоверения, пассажиры вынуждены выходить из машин идти к этому посту и так же предоставлять свои документы, машины обходит вооруженный человек с собакой», — опубликовал обращение местного жителя мэр Стрежевого.

Стрежевчане отмечают, что из-за проверок растягивается огромная пробка. Люди опаздывают к врачам на приемы. В дальнейшем жителей просят перезаписываться.

В свою очередь Валерий Дениченко отметил, что проверки ведутся в рамках профилактических мероприятий.

«Мы запрашивали информацию - зачем и почему. Нам ответили - профилактические мероприятия», — сообщил Дениченко.

Напомним, остановки жителей Стрежевого на границе с ХМАО происходят не первый год. Так, в 2022 году стрежевчане уже сообщали о данной проблеме. Время в пути до Нижневартовска увеличилось минимум на один час. Решить данную проблему пытался депутат местной думы Максим Дягилев. Он писал обращение в областную думу, но там не помогли в решении вопроса.

Проверки по пути в Нижневартовск устраиваются сотрудниками ГИБДД соседнего региона регулярно, с конца 2021 года. При этом, останавливают только те автомобили, которые едут из Томской области в Ханты-Мансийский автономный округ. Машины со стороны Нижневартовска на посту не задерживают.