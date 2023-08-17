Томские росгвардейцы задержали находившихся в розыске парня и девушку

В одном из отелей Томска парень и девушка шумно себя вели. Фото: управление Росгвардии Томской области

В Томске росгвардейцы задержали двух молодых людей, которые числились в розыске. В пресс-службе ведомства уточнили, что им пришел сигнал о том, что в одном из отелей города парень и девушка очень шумно себя ведут, мешают другим проживающим. На место выехала группа задержания.

«Росгвардейцы установили личности нарушителей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что задержанный парень находится в федеральном розыске, так как осужден за мошенничество. А 19-летняя девушка, которая находилась вместе с ним, находится в местном розыске за кражу.

Нарушителей передали полиции.

Ранее жителя Томска обвинили в вымогательстве и похищении знакомого.