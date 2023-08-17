Рождаемость и смертность снизились в Томской области в 2023 году

За полгода в Томской области родились 4033 младенца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томскстат поделился демографическими данными за первое полугодие 2023. В соответствии с ними, в регионе снизились рождаемость и смертность. За полгода в Томской области родились 4033 младенца, и это на 362 меньше, чем было в прошлом году. Умерло при этом 6058 человек, что на 568 меньше, чем годом ранее.

«Естественная убыль населения составила 2025 человек, за тот же период 2022 года было 2231 человек», - сообщили в Томскстате.

При этом томичи стали чаще жениться и разводиться. За полгода зарегистрировали 2626 браков и 2584 развода. За тот же период прошлого года было 2537 браков и 2264 развода.