«Избивал и угрожал»: томича будут судить по обвинению в вымогательстве

Скоро дело рассмотрит Асиновский городской суд. Фото: Сиб.фм

Жителя Томска будут судить по подозрению в вымогательстве денег у знакомого, избиении и похищении его. В СК по Томской области рассказали, что, по версии следствия, 25-летний молодой человек с июня по октябрь 2022 года, когда находился в Асино, вымогал у знакомого различные суммы денег, а за отказ грозил применением физической силы.

«В июне 2022 года он избил потерпевшего, нанес ему удары руками в область лица и головы», - пояснили в СК по Томской области.

5 октября 2022 года обвиняемый, по версии следствия, ударил приятеля в голову и по лицу, заставил его сесть в машину. Отвез за город, в район участка трассы Асино – Батурино, где снова стал требовать деньги и избил.

Томич частично признал свою вину, его заключили под стражу. Расследование дела уже завершили, скоро его рассмотрит Асиновский городской суд.