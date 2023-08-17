Схема движения маршурта №29 изменилась в Томске до 19 августа

Фото: Анна Ковалева

В Томске изменена схема движения маршурта №29. Это продлится до 19 августа, сообщается в мэрии.

Напомним, в Томске с 17 до 19 августа ограничили движение транспорта по улице Московский тракт на участке от пер. Базарный до ул. Максима Горького. Это связано с работами на теплосетях. Движение будет закрыто до 20:00 19 августа.

В это время автобусы №29 будут следовать по схеме: ул. Татарская, пер. Базарный, ул. Максима Горького, Московский тракт и далее по маршруту. Обратно в той же последовательности.

В мэрии добавили, что во время работы по улице Максима Горького будет организовано двустороннее движение транспорта.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.