Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды17 августа 2023 5:00

В томском музее НКВД пройдет показ фильма о лагере для жен изменников Родины

В Томске 19 августа пройдет показ документального фильма «26 точка»
Алёна Мищенко
В Томске пройдет показ документального фильма

В Томске пройдет показ документального фильма

Фото: Кирилл Колемасов

В субботу, 19 августа, в выставочном зале томского мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» пройдет показ документального фильма «26 точка» (6+). Его представит автор сценария Елена Даздорова, сообщили в музее.

«Картина режиссера Павла Гладунова рассказывает о судьбах семей, уничтоженных под натиском Большого террора, о женщинах, которые оказались в лагерях ГУЛАГа», — говорится в сообщении.

Центром повествования фильма станет история Акмолинского лагеря жен изменников Родины «АЛЖИР». Официально его называли 26 точкой. С 1938 по 1953 год через него прошло около 20 тысяч женщин.

После показа гости мероприятия смогут обсудить фильм с автором сценария.

В музе добавляют, что показ фильма «26 точка» откроет регулярный формат музейного киноклуба. Каждые две недели по субботам в учреждении будут показывать и обсуждать документальные и игровые фильмы.