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НовостиОбщество17 августа 2023 4:44

В Томске появится дополнительная машина для уборки городских улиц

Администрация города определила потравщика для покупки комбинированной дорожной машины
Алёна Мищенко
Фото: Наталья Качановская/ АиФ-Томск

Фото: Наталья Качановская/ АиФ-Томск

В Томске закупят комбинированную дорожную машину для летней и зимней уборки. Об этом сообщили в администрации города.

Администрация города определила потравщика для покупки комбинированной дорожной машины.

«Это будет универсальная машина, на шасси которой можно установить оборудование как для летней уборки, так и для зимней: щетки, плуги для сдвигания снега, вакуумная установка», — говорится в сообщении.

В ближайшие дни будет заключен договор между поставщиком и гордепартаментом. Как только поставщик проведет окончательную подготовку машины – проверку всех рабочих систем, гидравлики, всего навесного оборудования, ее доставят в Томск.