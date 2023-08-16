Жители Томской области увеличили спрос на рублевые вклады в 1,6 раза

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За первые десять дней августа клиенты ВТБ в Томской области открыли в банке более 800 рублевых депозитов, что в 1,6 раза больше, чем в предшествующую декаду. В результате, объем портфеля рублевых вкладов банка в регионе вырос на 137 млн рублей.

«Депозиты в рублях – это основной инструмент формирования личных сбережений у вкладчиков на сегодняшний день. Увеличение ключевой ставки ЦБ – значимый сигнал для финансового рынка, банки оперативно улучшают условия по размещению для своих клиентов. В свою очередь, это сразу сказывается на клиентском спроосе. С учетом очередного повышения ключевой ставки, интерес к размещению сбережений продолжит свой рост», – прокомментировала управляющий ВТБ в Томской области Ольга Фадеева.

По статистике, больше всего жителей региона доверяют банку размещение средств на полгода, такой срок выбрали 45% вкладчиков. Еще 36% предпочли вклады на три месяца. Средний чек одного депозита в регионе составляет 340 тысяч рублей.

Банк объявил о втором раунде корректировки ставок по депозитам с 17 августа. Предыдущее изменение условий состоялось в конце июля.