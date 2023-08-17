Железнодорожный переезд закроют на улице Водяной в Томске до 18 августа

В Томске из-за ремонта закроют ж/д переезд на Водяной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске с сегодняшнего дня до 18 августа закроют железнодорожный переезд по улице Водяная, сообщили в мэрии.

«В период с 22:00 17 августа до 22:00 18 августа, будет перекрыт железнодорожный переезд по ул. Водяная в районе здания №78а станции Томск-Грузовой», — говорится в сообщении.

В это время компания «РЖД» будет капитально ремонтировать пути и подходы автомобильной дороги.

Движение транспорта будет осуществляться по временным знакам.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.