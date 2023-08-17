Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и накопительным счетам

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и накопительным счетам.

Ставки по вкладам вида «Доход», в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 9,47% – 11,95% годовых с учетом капитализации. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней.

Диапазон ставок по накопительным счетам теперь составляет:

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».