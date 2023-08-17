В Томской области машины такси не будут перекрашивать в желтый цвет

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В Томской области в сентябре 2023 года после вступления в силу закона о такси водителям будет необходимо получить разрешающие документы, которые ранее не требовались. Также регион сможет выбрать единый цвет автомобиля такси.

Как сообщил начальник департамента лицензирования и государственного контроля Александр Деев, в Томской области менять цвет автомобилей таксистам не придётся.

«Сейчас ходят самые дикие слухи о том, что с 1 сентября Томская область заставит, как, например, в Москве или Нью-Йорке покрасить все автомобили в жёлтый цвет. Этого не будет, потому что и губернатор и администрация и областная Дума прекрасно понимают, что время сейчас непростое», — отметил Деев.

Он подчеркнул, что в нашем регионе с 1 сентября в сфере пассажироперевозок не произойдет сильных изменений, а будет поэтапный переход. Кроме того, резкого повышения цен на такси не случится.

Напомним, в Томской области только 10% таксистов работают легально. Эти люди работают по выданному государством разрешению. Ситуацию изменит новый закон о такси.