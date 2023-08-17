Падение рубля привело к росту цен на фрукты, овощи и курицу в Томской области

Фото: Наталья Качановска/ АиФ-Томск

В июле годовая инфляция в Томской области составила 3,75%. Этот показатель оказался меньше, чем в России и сибирских регионах. Инфляция ускорилась в регионе из-за роста издержек производителей и поставщиков от ослабления рубля, сообщается в томском отделении Банка России.

Продовольственные товары в июле подорожали на 1,59%.

«Из-за ослабления рубля произошло удорожание импорта плодоовощной продукции в регион. Это ускорило рост цен на фрукты и цитрусовые, такие как апельсины, виноград, бананы. Кроме того, постепенно заканчивались запасы овощей урожая 2022 года, вследствие чего на рынке выросла доля импортной продукции. В результате в годовом сопоставлении подорожали свекла и морковь, ускорился рост цен на капусту», — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за падения рубля выросли цены на охлажденное и мороженое мясо курицу, яйца. Это также повлияло на замедление снижения цен различных видов колбас, сосисок и сарделек.

Непродовольственные товары товары относительно июня подорожали до 1,88%.

Из-за ослабления рубля увеличились темпы прироста цен на новые автомобили зарубежных марок. Отечественным производителям приходилось переносить в цены издержки на импортные комплектующие. Это привело к росту цен на автомобили российского производства.

«Ожидаемые корректировки демпферных выплат нефтяным компаниям обусловили повышение стоимости бензина на оптовом рынке. Это, в свою очередь, ускорило годовой рост розничных цен на бензин», — объяснили аналитики.

Также замедлилось снижение цен на электротовары и бытовые приборы.

Прирост цен в сфере услуг в июле снизился до 9,19% после 11,42% в июне. Это можно объяснить эффектом высокой сравнительной базы прошлого года. В июле 2023 года снизился годовой темп прироста цен на авиабилеты.

Однако цены на поездки за рубеж увеличились, но в меньшем размере, чем год назад. В результате годовой рост цен на услуги зарубежного туризма замедлился.