В Томском районе ищут пропавшего 35-летнего мужчину в серой панаме

Фото: "Лиза Алерт"

В Томском районе 13 дней ищут пропавшего 35-летнего Сергея Мелехова. Последний раз мужчину видели 5 августа 2023 года. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Мирный, Томский район, Шегарский район, внимание! Помогите найти человека!

Пропал Мелехов Сергей Григорьевич, 35 лет (1988 г.р.). С 5 августа 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Волонтеры озвучили приметы пропавшего. Ростом он 170 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, глаза серо-зеленые.

В момент пропажи был одет в черную футболку, черные шорты, клетчатые такси, серую панаму.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).