Более 1100 дружинников охраняют порядок в Томской области

Дружинники участвовали в охране порядка почти на 200 мероприятиях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Более 1100 жителей Томской области добровольно охраняют общественный порядок. Итоги их деятельности обсудили на заседании комитета по законности, государственному устройству и безопасности Законодательной думы Томкой области.
«За первое полугодие текущего года с участием народных дружинников выявлено 780 правонарушений», - говорилось в докладе.
Дружинники участвовали в охране порядка почти на 200 мероприятиях, а также помогли выявить 14 фактов незаконного оборота алкоголя.
За общественную работу дружинников поощряют премиями. В прошлом году их получили 178 человек, размер премии составил от 2700 до 25 тысяч рублей. На эти цели запланировано три миллиона рублей из областного и местных бюджетов.