Более 1100 дружинников охраняют порядок в Томской области

Дружинники участвовали в охране порядка почти на 200 мероприятиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 1100 жителей Томской области добровольно охраняют общественный порядок. Итоги их деятельности обсудили на заседании комитета по законности, государственному устройству и безопасности Законодательной думы Томкой области.

«За первое полугодие текущего года с участием народных дружинников выявлено 780 правонарушений», - говорилось в докладе.

Дружинники участвовали в охране порядка почти на 200 мероприятиях, а также помогли выявить 14 фактов незаконного оборота алкоголя.

За общественную работу дружинников поощряют премиями. В прошлом году их получили 178 человек, размер премии составил от 2700 до 25 тысяч рублей. На эти цели запланировано три миллиона рублей из областного и местных бюджетов.