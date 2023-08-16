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НовостиОбщество16 августа 2023 14:33

«Вода России»: томичи провели 58 субботников на берегах рек

В Томской области расчистили более 100 километров берегов
Александра Тайбатрова
В этом году в акции приняли участие 1300 человек

В этом году в акции приняли участие 1300 человек

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

За первое полугодие в Томской области от мусора очистили более 100 километров берегов рек, сообщает пресс-служба обладминистрации. Всего было проведено 58 субботников в рамках акции «Вода России», участники которых смогли собрать более 200 кубометров мусора.

«В этом году в акции приняли участие 1300 человек», - подсчитали в обладминистрации и уточнили, что к акции присоединились жители разных городов и районов региона.

Субботники проходили на берегах Оби, Кеты, Чаи, Ушайки, озер, прудов и т.д. В Томске убирали берега нескольких озер, среди которых – Белое, Университетское, Солнечное и других.