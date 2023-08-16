Томский Роспотребнадзор контролирует общепит на «Празднике топора»

Сотрудники Роспотребнадзора дежурят в местах питания участников, а также в организованных точках общепита Фото: Артем КИЛЬКИН

Управление Роспотребнадзора по Томской области контролирует эпидемиологическую обстановку на фестивале «Праздник топора». В ведомстве рассказали, что проверки начались еще до открытия фестиваля – в июле. Сообщается, что особое внимание уделяется пунктам питания, качеству воды и обработке от вредителей.

«Сейчас сотрудники Роспотребнадзора дежурят в местах питания участников, а также в организованных точках общепита», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Санврачи провели более 30 профилактических встреч с предпринимателями. Если выявляются нарушения, о них сразу сообщают в администрацию Томской области.

Напомним, что фестиваль «Праздник топора» проходит в парке «Околица» под Томском с 15 по 20 августа. Ранее «Комсомольская правда – Томск» публиковала полную программу фестиваля.