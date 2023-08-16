Томский омбудсмен помог лишившейся квартиры пенсионерке получить матпомощь

Пенсионерке выделили матпомощь – 20 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В приемную омбудсмена Томской области обратилась пожилая жительница Томска, которая лишилась квартиры. Она стала жертвой мошенников, когда заключила договор долевого строительства. В результате пенсионерка не только лишилась жилья, но и потеряла деньги, так как оформила кредит. Она не смогла платить по кредиту, на нее завели исполнительное производство. И после всех удержаний на жизнь у пенсионерки оставалось восемь тысяч рублей.

«Юристами аппарата Уполномоченного по правам человека гражданке оказали помощь в подготовке судебному приставу заявления о сохранении прожиточного минимума при удержании по исполнительным производствам», - уточнили в пресс-службе омбудсмена и напомнили, что прожиточный минимум с Томской области составляет 14 466 рублей.

Оставшись без жилья, пожилая томичка временно живет у знакомых. Она обращалась за помощью в центр социальной поддержки населения. Но там ей предложили для оформления помощи прожить несколько дней в приюте для бездомных, так как у женщины не оказалось регистрации в Томске.

В аппарате уполномоченного по правам человека прислушались в аргументам пожилой женщины о том, что она не хочет жить рядом с асоциальными личностями. Омбудсмен Елена Карташова обратилась в областной Департамент соцзащиты, и в результате пенсионерке выделили матпомощь – 20 тысяч рублей.