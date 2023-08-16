Томичи могут бесплатно получить урологическую помощь в МСЧ №2

Специалисты МСЧ №2 лазером удалили пациенту камни из почек. Фото: департамент здравоохранения Томской области

Томичи теперь могут получать высокотехнологическую урологическую медицинскую помощь бесплатно в МСЧ №2. В облздраве сообщили, что учреждение получило лицензию на такую работу по ОМС. Пациентам будут проводить малоинвазивные операции на почках, печени и других органах брюшной полости.

«Сегодня урологи и хирурги больницы провели первую операцию по высокотехнологичной квоте 57-летнему томичу», - рассказали в облздраве.

Известно, что пациенту удалили камни в почках лазером. Такой метод лечения обеспечивает более быстрое выздоровление и возвращение к привычному образу жизни.

Уточняется, что на оснащение МСЧ №2 потратили около 100 миллионов рублей. На эти средства купили, в том числе, хирургический стол, мобильный рентген-аппарат и т.д.