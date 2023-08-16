Томское ТТУ получило электродвигатели для обогрева трамваев зимой

Общественники передали ТТУ электродвигатели для обогрева трамваев Фото: Анна Ковалёва

В Томске общественники передали Трамвайно-троллейбусному управлению 56 электродвигателей для трамвайных печей. Они были закуплены на собранные деньги, сообщили в мэрии.

Напомним, в феврале 2023 года основатель телеграм-канала «Город не бесит» Дмитрий Поляков организовал сбор средств для кондукторов трамваев. Собранные деньги хотели направить на необходимое оборудование и вещи для обогрева. Данное решение было принято после того, как томич в трамвае стал свидетелем того, как кондуктор отогревал кассовый аппарат. За три дня на поддержку трамваев и кондукторов томичи собрали 50 220 рублей.

Активисты совместно с представителями ТТУ и администрацией города приняли решение на собранные средства закупить специальные электродвигатели отопители. Общественники заказали 56 таких обогревателей.

«Сегодня прошла встреча директора Трамвайно-троллейбусного управления Петра Максимова и общественника, основателя канала в соцсетях «Город не бесит» Дмитрия Полякова. В ходе встречи в управление передали 56 электродвигателей для трамвайных печей», — рассказали в администрации.

Изначально общественники хотели закупить ТТУ теплые вещи для кондукторов. От этой идеи сразу отказались, потому что каждому кондуктору выдают комплект теплой одежды. Его обновляют каждые два года. Дополнительные комплекты одежды управлению не нужны.

Как рассказал директор ТТУ, вместо этого инициаторам предложили направить деньги на закупку электродвигателей для трамвайных печек. Они часто выходят из строя, поэтому всегда необходимы на предприятии. Именно эти моторы, по его словам, «разгоняют» и поддерживают тепло в вагоне трамвая зимой.