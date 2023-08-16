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НовостиОбщество16 августа 2023 10:36

Инфляция за июль в Томской области составила 3,75%

На этом фоне подорожали некоторые продукты
Александра Тайбатрова
Уровень базовой инфляции составил 2,59%

Уровень базовой инфляции составил 2,59%

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

По итогам июля 2023 года инфляция в Томской области составила 3,75%, такие данные опубликованы на сайте Отделения Банка России по Томской области. Уровень базовой инфляции составил 2,59%. При этом ранее отмечалось, что в июне 2023 года инфляция ускорилась до 3,1%.

На этом фоне подорожали некоторые продукты. Например, на яйца – на 22%, на овощи – на 19%. В среднем же рост цен на продукты за июль составил 1,59%.

Ранее Томскстат сообщал, что за июль в Томской области больше всего подорожали апельсины и картофель.