«Капуста и свекла»: в Томской области началась уборка овощей

Аграрии собрали 118 тонн капусты и 30 тонн свеклы Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Уборочная страда в Томской области продолжается. В регионе уже начали убирать созревшие овощи. В пресс-службе администрации региона уточнили, что работы начались в Томском и Колпашевском районе.

«Аграрии собрали 118 тонн капусты и 30 тонн свеклы», - подсчитали в обладминистрации.

Продолжают аграрии убирать зерновые и зернобобовые культуры. Так, в Кожевниковском районе урожай убрали на площади более 3000 гектаров, В Асиновском – на 525 гектарах, а в Томском – на 406 гектарах. Также в регионе заготовили почти 130 тысяч тонн сенажа и более 40 тонн сена.