В Томской области теплоход и баржа перевозили людей по реке Обь с нарушениями

В Тоомской област нашли нарушения при перевозках людей на водном транспорте Фото: Анна Ковалёва

В Томской области транспортные прокуроры выявили нарушения при организации транспортного сообщения между населенными пунктами в Парабельском районе через реку Обь. Грузы и людей перевозили на суднах, которые были не допущены для перевозок.

Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта и организации транспортных перевозок в Парабельском районе.

«Установлено, что органом местного самоуправления Парабельского района Томской области ненадлежащим образом организована перевозка грузов и жителей населенных пунктов Тарск, Шпалозавод, Нарым, Парабель водным транспортом через реку Обь», — говорится в сообщении.

Людей и грузы перевозили на теплоходе и несамоходной барже, которые не были допущены для перевозки пассажиров из-за непроведения технического освидетельствования.

Транспортный прокурор направил иск в суд о запрете эксплуатации указанных судов. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

Главе Парабельского района внесли представление об устранении нарушений закона. В свою очередь администрация района их устранила.

Также по данным маршрутам заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию деятельность по перевозке пассажиров водным транспортом до 30 ноября 2023.