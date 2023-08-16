В Томской области будут убирать поврежденные короедом деревья

Лесопатологическое исследование уже провели в Богашевском лесничестве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области планируют убирать поврежденные короедом деревья, сообщает деплес. В регионе побывала комиссия Рослесхоза, которая занимается назначением санитарно-оздоровительных мероприятий в орехово-промысловых зонах.

«Специалисты совершили натурный осмотр лесного фонда и провели совещание по определению этапов предстоящих работ», - прокомментировали в департаменте лесного хозяйства региона.

Алгоритм действий планируют отработать на пробной площадке, чтобы потом проводить эту работу на всех пострадавших участках.

Лесопатологическое исследование уже провели в Богашевском лесничестве. Соответствующие акты направили в Рослесхоз, чтобы согласовать назначения уборки конкретных поврежденных деревьев.

При этом создадут инициативную группу, которая будет контролировать мероприятия. В нее войдут общественники, главы сельских поселений, местные жители. Когда именно работы начнутся, сообщат дополнительно.