Томский вуз будет готовить специалистов ядерной медицины для Боливии

Рабочая делегация ТПУ посетила Боливию Фото: Пресс-служба ТПУ

Томский политехнический университет будет сотрудничать с Университетом Майор де Сан-Симон, сообщается на сайте российского вуза. Соглашение подписали во время визита в Латиноамериканскую страну. Вузы будут вместе готовить специалистов в сфере ядерной медицины и сельского хозяйства. Развивать планируют не только образовательные и научные, но и социальные проекты.

«Томский политехнический университет с 2019 года участвует в подготовке персонала и разработке учебно-методической документации для проекта Госкорпорации «Росатом» в Боливии», - рассказали в пресс-службе ТПУ.

Росатом построил в Боливии комплекс для производства радиофармпрепаратов, который начал работать в марте 2023 года. Первые такие препараты уже поступают в клиники страны, а интерес к ядерной медицине в Боливии – большой.