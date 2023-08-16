В Томске нашли живым пропавшего 40-летнего мужчину на велосипеде

Фото: "Лиза Алерт"

В СНТ «Роботрон» в Томске за 10 минут нашли 40-летнего Сергея Конышева, который уехал из дома на велосипеде в неизвестном направлении. Ориентировка на поиск появилась в региональном паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в среду, 16 августа.

Сергей Конышев пропал 15 августа 2023 года. Он уехал на велосипеде в неизвестном направлении. С этого момента о местонахождении томича ничего не было известно.

Через 10 минут волонтеры опубликовали информацию, что мужчина найден живым.

Где был найден пропавший - не уточняется.