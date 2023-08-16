Томский губернатор представил промышленный потенциал региона в белорусском правительстве

После встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко вчера, 15 августа, губернатор Томской области Владимир Мазур отправился в Совет министров республики, где встретился с заместителем премьер-министра страны Петром Пархомчиком.

Вместе с томским губернатором во встрече участвовали заместители губернатора Людмила Огородова и Василий Потёмкин, его советник Сергей Хурсевич и другие члены делегации, а к белорусским министрам Андрею Худыку и Сергею Бартошу присоединился министр промышленности Александр Рогожник.

Петр Пархомчик представил широкие возможности сотрудничества республики и региона, спектр которых крайне велик.

«На встрече лишь небольшая часть делегации Томской области. Всего же нас приехало больше 30 человек. Полагаю, что размер делегации уже сам по себе говорит о большом интересе к работе с вашей страной», — сказал вице-премьеру томский губернатор, открывая встречу.

Томских промышленников многое связывает с Беларусью. Очень много партнеров в этой стране имеют одни из ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции томские «Сибкабель» и «Томсккабель». Томский завод «Манотомь» поставляет продукцию белорусским нефтехимикам, металлургам, энергетикам, железнодорожникам. Цифровые радиорелейные станции связи производства томской компании «Микран» также используются на белорусской земле, в том числе силовыми ведомствами республики. Все это хорошо, но мало, и томский губернатор предложил белорусскому вице-премьеру подумать над новыми проектами.

Владимир Мазур передал слово Василию Потёмкину, который представил инвестиционный потенциал Томской области (включая передовые промышленные кластеры в сфере добычи и переработки цветных и редкоземельных металлов, микроэлектроники, лесо-, радио- и малотоннажной химии), а также советнику Сергею Хурсевичу, который презентовал белорусскому правительству проект сотрудничества в области беспилотных авиационных систем.

Заслушав предложения томичей, белорусский вице-премьер здесь же дал поручения по их воплощению в жизнь.

«Беларусь всегда была для нас важным партнером, — подчеркнул по итогам встречи губернатор Владимир Мазур. — Речь идет не только о торгово-экономическом взаимодействии, но и о совместной работе в сфере науки и образования, о заимствовании лучших практик и опыта. Рассчитываем, что наше сотрудничество будет развиваться еще быстрее!»

А сегодня, 16 августа, губернатор Томской области Владимир Мазур принимает участие в семинаре-совещании по подготовке президиума Госсовета РФ в Москве.

«Президиум Госсовета посвящен очень важной теме — развитию городского общественного транспорта в стране, — сказал губернатор Томской области Владимир Мазур. — Для нашего региона, особенно для областного центра этот вопрос на пике актуальности. О модернизации общественного транспорта мы много говорили в ходе работы нашей официальной делегации в Беларуси. Уверен, президиум Госсовета РФ выработает нужные решения в этой сфере, которая каждый день определяет качество жизни людей».